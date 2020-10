"Lo más importante que me ha dejado el ciclismo es el amor de mis seguidores": Urán

En diálogo con W Fin de Semana, el ciclista colombiano Rigoberto Urán compartió detalles de su nuevo libro ‘Rigo’: “a mi me ha gustado mucho hablar y contar historias y eso le gusta a le gente, en 2017 me llamaron para da una conferencia y todos quedaron fascinados, desde ahí me di cuenta que eso me daba”.

Además, agregó que: “la gente conoce la vida del ciclista, pero no de mi vida personal y el libro lo hice con el fin de llegarle a la gente por lo que soy”.

Por otro lado, expresó que dentro del libro se habla mucho del perdón, el respeto y la familia.

Urán también resaltó que sin duda: “el amor que me tiene la gente es de las cosas más bonitas que me ha dejado el ciclismo”.

Por último, el colombiano recordó que el libro ya está disponible en su página web y en sus tiendas.