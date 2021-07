Nueva aliada: Kim Kardashian le ofrece sus servicios legales a Britney Spears

Luego que se anunciara que la cantante tendrá derecho a escoger su propio abogado, quien la representará en el caso que lleva contra su padre Jaime Spears, por el control de su dinero, diez días después de la renuncia de su defensor, varias celebridades han salido a respaldarla, una de esas, la estrella de Keeping up with the Kardashian.

El equipo de representantes de la modelo e influenciadora reveló que ella estaría dispuesta a asumir la defensa, a través de su equipo legal, para lograr que la intérprete tenga su libertad. Cabe recordar que Kardashian se encuentra cursando sus exámenes finales para titularse como abogada.

Lea aquí: La batalla legal de Britney Spears regresa a una Corte de Los Ángeles

“Kim se acercó a Britney tan pronto leyó su declaración. Ella sabe que está pasando por un infierno y que su situación es como una sentencia de cárcel”, explica una fuente allegada a la famosa al medio británico Closer.

“Le hizo saber que haría todo lo posible para ayudarla a ganar la batalla. Tener un nombre tan destacado en el equipo legal le daría aún más publicidad al caso”, añadió la fuente.

Le puede interesar: Padre de Britney Spears seguirá controlando la fortuna de la famosa

Todo parece apuntar que la cantante de 'Baby one more time' estaría dispuesta y encantada de recibir el respaldo de Kim.

Kardashian asegura que lo que la motiva a ayudar a Spears es la necesidad de "ser libre de su familia y poder tomar sus propias decisiones como una venganza".