Paola Jara responde a quienes critican su concierto virtual

Paola Jara mostró su molestia por las críticas que ha recibido por su concierto virtual.

La cantante compartió una fotografía acompañada de un mensaje, en el cual se desahoga. “Construir, reinventarnos, dejar volar nuestra imaginación y creatividad, creo que nos tocó vivir una época donde necesitamos avanzar, evolucionar, crecer y adaptarnos al cambio, saquemos de todo lo positivo, enfoquémonos en la solución no en el problema”, dice la artista.

Además, agregó, “no espero que me solucionen mi vida ni mis problemas, no me comparo con nadie, aprovecho mis talentos, y las oportunidades, y si no llegan las oportunidades las busco”.

En los últimos días, ha sido tendencia el concierto que dará Paola Jara junto a su novio Jessi Uribe