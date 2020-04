¡Para los nostálgicos! Actores de "High School Musical" harán concierto digital

Los actotes Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Monique Coleman y Lucas Grabeel interpretarán una de las canciones más icónicas de la saga de películas "High School Musical". Se trata de "We’re all in this together" que salió durante la primera entrega y que fue cantada por muchos niños y preadolescentes alrededor del mundo hace varios años.

La presentación será en formato será tipo karaoke y todos los actores estarán transmitiendo desde su casa.

Adicional a eso, en la transmisión se podrán escuchar varios temas clásicos de las películas de Disney como ‘La bella y la bestia’, ‘Hércules’ y ‘La sirenita’, que serán interpretados por Ariana Grande, Demi Lovato y Christina Aguilera.

La presentación de este tema es una adición reciente a The Disney Family Singalong, que será presento por Ryan Seacrest el 16 de abril a las 8 p.m. en ABC.