Para mí fue una linda sorpresa la canción de J Balvin: Olga de Souza sobre "Ritmo"

Olga de Souza es una cantante, modelo y bailarina italo-brasileña, quien ganó fama internacional en la escena musical al ser reconocida por ser la fundadora de la banda italiana de eurodance Corona.

La agrupación estrenó su primer sencillo en 1993, “Rhythm of the night”, su más grande éxito. En octubre del 2019, J Balvin y Black Eyed Peas, compartieron su nueva colaboración, una canción titulada “Ritmo (Bad Boys for Life)”, en la que utilizaron el sample de la canción original de Corona.

En diálogo con W Fin de Semana, la artista comentó sobre su canción: “Queríamos hacer una canción para el verano, para cantar y bailar. Un ritmo innovador para la época”.

Respecto a la colaboración entre J Balvin y los Black Eyed Peas, De Souza opinó: “Siempre he pensado hacer mix de reguetón con " Rhythm of the night" (…) para mí fue una linda sorpresa la canción de J Balvin”.