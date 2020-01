¿Para Paola Jara? La dedicatoria de Jessi Uribe que confundió a sus seguidores

En su cuenta de Instagram, el cantante, Jessi Uribe, interpretó una canción de una manera muy especial lo que generó sospechas en sus seguidores de que tal vez, podía ser para la también artista Paola Jara.

El cantante de música popular, cantó en un video la canción "quiero aprender de memoria" del argentino Leonardo Fabio.

A pesar de los comentarios de los seguidores, Jessi Uribe escribió en la publicación "nada me importa la gente que opina… No me han de entender".

Hace varios meses se especula que la pareja podría tener una relación sentimental, sin embargo, más allá de diferentes imágenes y videos, no ha habido una confirmación oficial por parte de los artistas.