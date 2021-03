Paul Raci habla sobre su papel protagónico en la película “Sound of Metal”

Paul Raci, actor de 72 años quien representa a Joe en la película Sound of Metal, manifestó en La W que “he estado practicando toda mi vida para este papel, crecí con padres sordos y tuve problemas de adicción. Es el papel perfecto que llegó a mi vida […] Fue bastante emocional cuando me llegó ese libreto porque me trajo muchos recuerdos”.

También explicó que “los sordos escuchan con el cuerpo completo, aprenden a escuchar con todos sus sentidos”.

Sobre su nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto indicó que “es absolutamente gratificante porque fue un trabajo por años y fui reconocido. Mi corazón está lleno”.