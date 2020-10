‘Pautips’ reveló cómo logró subir de peso luego de sufrir anorexia

Paula Galindo, más conocida en el mundo digital como 'Pautips', compartió en sus redes sociales un video en donde cuenta la experiencia que ha vivido a lo largo de sus últimos años, tratando su Trastorno de la Conducta Alimentaria, TCA.

Según la creadora de contenido, ha pasado por varias etapas en su vida debido a este trastorno.

“No se trata de victimizarse, quiero que las personas que me ven y me admiran entiendan que un desorden alimenticio no es un capricho ni un juego”, escribió en su cuenta de Instagram.

Aunque Galindo ha compartido en varias ocasiones este tipo de contenido, ella precisó que hay que: “esforzarnos porque nuestros niños pongan como prioridad ser personas educadas, amables y carismáticas en vez de preocuparse solo por su apariencia física”.

Por último, la youtuber resaltó que a pesar de no ser nutricionista ni experta en el tema, su único objetivo es que la tomen de ejemplo: “quiero que vean que los extremos no son buenos y que definitivamente viví́ las épocas más oscuras de mi vida al estar batallando conmigo misma”.