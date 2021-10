Peter Manjarrés mostró video de ladrón que entró a su casa en Valledupar

El cantante de música vallenata Peter Manjarrés fue víctima de la vulneración de la seguridad de su casa en el barrio Novalito de Valledupar y así lo mostró en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Manjarrés compartió el video de las cámaras de seguridad de su hogar en el que se aprecia claramente el rostro del ladrón, quien busca sigilosamente algo de valor en una de las habitaciones.

“Gracias a Serviplus me di cuenta que he sido víctima de robo en mi casa en Valledupar en el barrio Novalito. Gracias a Dios no tenía nada de valor y no quise tener ninguna represalia contra el ladrón que entró a mi casa”, escribió.

Asimismo, destacó que, aunque no quiso hacer nada contra el ladrón, “la próxima vez no asumo la responsabilidad de lo que pueda suceder”.

Por otro lado, les pidió a las autoridades estar más pendiente de la seguridad en la capital de la música vallenata.