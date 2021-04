Pimentel llamó “bufón” a Matador y le respondieron con una caricatura del descenso a la B

Luego de una temporada irregular y de no ganarle a Jaguares en el último partido, el Boyacá Chicó perdió la pelea con el Deportivo Pereira por el descenso y terminó yéndose a la Segunda División del Fútbol Profesional Colombiano.

El mismo día en el que se conoció la noticia del descenso del equipo boyacense, Matador compartió un video a través de sus redes sociales en el que aparecía insultando a Pimentel y burlándose de su pérdida deportiva.

La respuesta del exjugador no se hizo esperar y, a través de sus redes sociales, llamó “bufón” al caricaturista, pero también le recordó sus distancias políticas.

@Matador000 dentro d las IDEOLOGIAS q ud representa q no SON LAS MISMAS MIAS y en el contexto del ambiente en q las hizo,me recordó algo q había escuchado en ESTADIOS LLENOS hace mucho tiempo,me EMOCIONO y me hizo sentir nuevamente IMPORTANTE,muchas gracias,BUFON d FAR.