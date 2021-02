Piqué sigue buscando a Mbappé: los memes más graciosos que dejó la goleada al Barcelona

El París Saint-Germain goleó 4-1 al Barcelona de Lionel Messi y puso un pie en los cuartos de final de la Champions League.

Kylian Mbappé fue el jugador del partido luego de anotar un triplete que ‘destruyó’ a la defensa del Barcelona, demostrando el gran momento por el que pasa.

Sin embargo, las redes sociales no perdonaron la nueva vergüenza del equipo catalán en Champions League que ya había perdido en la temporada pasada 8-2 ante el Bayern Múnich.

Vea a continuación los memes más graciosos que dejó la derrota del Barcelona ante el PSG:

Mbappe destroyed Barcelona and Messi in the UCL just like Ronaldo! pic.twitter.com/jxBr9rYQLQ — Asolo (@AsoloMufc) February 16, 2021

Who did this una wicked for Twitter NIG pique mbappe Messi Barcelona pic.twitter.com/Nkuq0RkB5z — DJ golden .... (@djgolden258) February 16, 2021

Kylian Mbappé Hat-trick vs Barcelona - PSG vs Barcelona 1-4 Highlights & Goals 2021 pic.twitter.com/XVk7JXiFiI — Soufyan (@m9owd) February 16, 2021

Pique: Come to Barcelona Mbappe: No thanks. I am going to Real Madrid #BARPSG pic.twitter.com/LeIhBNy6Xn — Afiaman Havertz (@jaydenforeverr) February 16, 2021

Barcelona fans heart are broken into 1 to 4 pic.twitter.com/fSRUdROECh — ℕ𝕕𝕦 (@Ndu_buisi95) February 16, 2021

Se bailaron al Barcelona. pic.twitter.com/U0uO7oZGHf — Gol Garra (@ElGolGarracol) February 16, 2021

Cada vez que coge la pelota Mbappe. pic.twitter.com/pzgX1llZmb — Gol Garra (@ElGolGarracol) February 16, 2021