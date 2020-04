Playlist Julio Dj: Especial Soledad

Usted puede escuchar las canciones de este especial de Julio Sanchez Cristo Dj dándole click a nuestra lista de reproducción de Youtube, publicada a continuación:

PRIMERA HORA

Hola soledad - Rolando la Serie

La solitudine - Laura Pausini

Lonely - Akon

La soledad - Juanes

Huelo a soledad - Ana Gabriel

Te veo venir soledad - Franco de Vita y Alejandro Fernandez

Soledad - Carlos Gardel

Dos solitarios - Sandro

Owner of a lonely heart - Yess

Que se llama soledad - Joaquín Sabina

En la soledad - Tito Rodriguez

To be so lonely - Harry Styles

Stay with me - Sam Smith

SEGUNDA HORA

Mi soledad y yo - Alejandro Sanz

Eterna soledad - Los Enanitos Verdes

Solitario - Conjunto Clásico

El solitario - Raphy Leavitt & Su Orquesta la Selecta

Lonely people - America

Lonely boy - The Black Keys

Es mi soledad - Antonio Orozco

De esta soledad - Juan Fernando Velasco

So lonely - The Police

Show me the meaning of being lonely - Backstreet Boys

Soledades - José Luis Perales

Soledad - Jorge Drexler

Ma solitude - Georges Moustaki

TERCERA HORA

Zambra de mi soledad - Billo’s Caracas Boys

Ausencia - Wille Colon

La soledad - Pablo Milanes

Yo quiero ser tu bolero - Francisco Ortega Montañera

No more lonely nights - Paul McCartney

Lonely is the night - Air Supply

Are you lonesome tonight - Elvis Presley

Lonely nights - Scorpions

Lonely no more - Rob Thomas

Solo - Oscar Golden

Alone again - Gilberto O’ Sullivan

Don’t let me be lonely tonight - James Taylor

FIN DEL ESPECIAL

Además puede escuchar todas estas canciones en la playlist que hemos publicado en nuestra de Spotify y que puede encontrar a continuación: