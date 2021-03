'Polaroid, cuentos de un ciudadano del mundo': un blog que se convirtió en libro

“Polaroid, cuentos de un ciudadano del mundo”, es una narrativa imaginaria de Lawson, que en su trabajo como mesero en Florida, Estados Unidos, encontró la oportunidad de recopilar en un libro los cuentos que escribió alguna vez, inspirados en una mujer. Esta obra es de la casa editorial Palabra Libre.

"Yo nunca quise escribir un libro, es una experiencia muy simpática que he contado mucho. Empecé escribiendo un blog para conquistar a una chica, que no pude hacerlo, pero nació este trabajo", le contó a La Hora del Regreso.

La particularidad de este texto se centra en la visión de un documentalista, que paradójicamente no conoce en persona la mayoría de los sitios de los que habla.

Escuche más de La Hora del Regreso:

Alguna vez Borge dijo que hay que escribir de lo que se conoce, Lawson contradice esa posición, porque gracias a un trabajo juicio de investigación, y a las herramientas tecnológicas, pudo visitar aquellos sitios de los que habla en esta obra, parecido a Gabriel García Márquez, que alguna vez contó que su más afamada obra “Cien años de soledad”, fue escrita por las historias que le contaba su tía de Macondo.

"Se da en diferentes ciudades, pero no he podido viajar a muchas de ellas por mis obligaciones, por eso nace la idea, porque son escritas desde la imaginación de lo que siento que podría pasar allá (…) Me ayudé de videos y fotografías de los sitios, y también de herramientas como Google Earth", reveló.

Los interesados podrán comprar esta libro en diferentes plataformas digitales y en librerías en Colombia.