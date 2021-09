Por fin algo en lo que no es tan buena: le dicen a Shakira por dotes en la cocina

La reconocida cantante colombiana Shakira compartió un divertido video en su cuenta de Instagram en el que mostró algunas de sus destrezas en la cocina, preparándole un delicioso desayuno a sus hijos.

La artista de importantes discos como ‘Waka Waka’, ‘La Bicicleta’ o ‘Inevitable’, compartió cámara con uno de sus hijos, quien no dudó en resaltar el “intento” de su madre por realizar unos pancakes.

“Ok, hoy haré pancakes (…) ¡Wow! Están quedando impresionantes”, comentó Shakira.

“Eres buena cocinera mamá”, señaló uno de sus pequeños.

El video de la cantante generó elogios entre sus seguidores porque, aunque muchas personas aseguran que no es la mejor preparación de pancakes, muestra que sus hijos siempre preferirán la comida preparada por su madre.

A pesar de esto, algunos comentarios también resaltaron el esfuerzo de la colombiana para atender a sus hijos, aunque no fuera la mejor receta.

“Al ver que a Shakira no le quedan bonitos los pancakes, ya no me siento tan mal (…). Sigue cantando y escribiendo canciones porque pancakes no (…). Por fin algo en lo que Shakira no es tan buena”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.