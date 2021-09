Por un trino sobre la esposa de Messi, periodista podría ser capturado

Fernando Petrocelli, un periodista deportivo venezolano, podría ser imputado por los delitos de Violencia Simbólica y Promoción al Odio por discriminación de género en contra de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, luego de responder a un trino en el que ofendía a la mujer.

El encargado de plantear la solicitud fue Tarek William Saab, quien afirmó que llevaría el caso hasta la Justicia de ese país por el cuestionable comportamiento del comentarista.

Este lío surgió luego que Petrocelli, de 37 años, respondiera a un tuit en el un hincha de la selección venezolana compartió un cántico en el que ofendía Roccuzzo con señalamientos sexuales:

"“Messi, Messi, Messi, está bien, eres un crack, pero la Antonela a todos nos los va a mamar (sic)”, expresó el individuo.

Y es que ad portas del partido entre la 'albiceleste' y la 'vinotinto', el comunicador intercambió varios trinos con algunos usuarios, pero el más juzgado fue en el que respondió ante la frase que despotricaba de la esposa del astro:

“Buen cántico. Anoten para el jueves. Cambiaría el final para los sensibles y pudiera ser ‘y con Antonella todos vamos a gozar’ jajaja”, escribió en el trino que eliminó más adelante.

Ante la polémica que se generó, y la amenaza de llegar hasta los estrados, Petrocelli presentó excusas por medio de otro trino.

"Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas", expresó.