Así reaccionó la prensa extranjera al debut de Messi con el PSG

El primer partido oficial de Lionel Messi en su nuevo club, el París Sanit German, fue uno de los eventos deportivos más esperados por todos los fanáticos del fútbol este domingo.

Y es que el jugador argentino de 34 años fue fichado por primera vez para hacer su debut ante el Reims, pero la imagen de un Messi sentado en la banca de suplementes dejó a más de uno sorprendido en el primer tiempo.

El técnico del PSG, Mauricio Pochettino, optó por sentar a la superestrella del fútbol entre los relevos y puso como titulares en la delantera a Ángel Di María, Neymar y Kylian Mabppé, quien marcó los dos tantos del partido en los minutos 16 y 57.

En medio del segundo tiempo, el exBarcelona fue convocado a la cancha para demostrar la calidad de su fútbol, entrando como reemplazo de Neymar.

Este suceso se convirtió inmediatamente en uno de los temas más comentados a nivel mundial en las redes sociales.

Lionel Messi replaces Neymar to make his PSG debut away at Reims..



Even the home fans were applauding 😂#Messi #MessiPSG #GOAT pic.twitter.com/iWyk9M6EQo