Actualidad

Gobierno habilitará albergues temporales en Cúcuta ante posible éxodo por captura de Maduro

El Ejecutivo busca, con varias acciones, anticiparse a un posible escenario de emergencia humanitaria en la frontera.

Armando Benedetti y banderas de Colomb ia y Venezuela. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / Getty Images

Armando Benedetti y banderas de Colomb ia y Venezuela. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / Getty Images

José David Rodríguez

Tras la captura de Nicolás Maduro, el Gobierno colombiano anunció una serie de medidas extraordinarias para atender la situación en la frontera con Venezuela. El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que esa cartera liderará un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la ciudad de Cúcuta, con el objetivo de adoptar y proyectar un decreto de declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica.

Según el Ministerio del Interior, el PMU permitirá coordinar acciones de protección, prevención y asistencia humanitaria ante un eventual incremento en el flujo migratorio y el impacto social derivado de los hechos ocurridos en Venezuela.

Dentro de las medidas que se definirán en el marco del PMU se encuentran la asistencia en salud mediante centros médicos y hospitales; la garantía del derecho a la educación en articulación con el Ministerio de Educación, y la protección integral de niños, niñas y adolescentes, con acompañamiento del ICBF.

Asimismo, el Gobierno prevé atención y protección a personas de terceras nacionalidades, el reforzamiento de los puestos fronterizos para asegurar condiciones adecuadas de seguridad y la habilitación de albergues temporales tanto en Cúcuta como en otras ciudades del país.

El Ejecutivo busca con estas acciones anticiparse a un posible escenario de emergencia humanitaria en la frontera, mientras se evalúan los efectos regionales de la captura de Maduro y su impacto en Colombia y América Latina.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad