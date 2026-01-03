Trump dijo que analizará una posible Presidencia de Machado en Venezuela
Estas fueron las palabras del presidente de Estados Unidos tras la captura del actual mandatario del país suramericano, Nicolás Maduro.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado 3 de enero, que tendría que “analizar” si respalda a la Premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado como líder de una transición en Venezuela tras la captura del actual mandatario del país suramericano, Nicolás Maduro.
Noticia en desarrollo...
