Trump dijo que analizará una posible Presidencia de Machado en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado 3 de enero, que tendría que “analizar” si respalda a la Premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado como líder de una transición en Venezuela tras la captura del actual mandatario del país suramericano, Nicolás Maduro.

Noticia en desarrollo...

