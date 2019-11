Primera Orquesta Sinfónica en ganar un Grammy Latino de música clásica

Ricardo Jaramillo, director de la Nueva Filarmonía, habló durante la entrevista sobre el Grammy que consiguieron gracias a su talento con las congas y orquesta: “Mi amistad con Samuel Torres, el conguero y compositor, es muy grande, yo fui profesor de él, después de eso hicimos varios proyectos y hace unos 11 años lo llamé y le propuse escribir una obra para percusión y orquesta. Se hicieron tres obras y esas fueron las que decidimos grabar”.

Sobre lo que sintió Jaramillo durante la premiación, expresó que: “Fue un momento muy emotivo, traté de no pensar mucho en eso, pero nosotros pensábamos que teníamos posibilidad de ganar el premio. Mi mamá fue la que me ayudó a asimilar esto. Me dijo, si te lo ganas tienes que seguir trabajando y si no también”.

Por otro lado, el colombiano contó que fue el papá quien le prestó la plata para poder grabar el disco.

En cuanto a lo que viene para la Orquesta, el colombiano dijo que: “Para nosotros es muy importante, ahora tenemos dos caminos. Necesitamos consolidarnos como orquesta. Los músicos sienten como propia la banda, pero no tenemos apoyo. Lo que estoy buscando son fuentes de recursos a mediano y largo plazo que nos den sostenibilidad”.