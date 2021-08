Problemas de salud alejarán al 'Rey del chupe', Jhon Álex Castaño, del licor

El cantante risaraldense, de 40 años, reveló que ingerir grandes cantidades de alcohol durante alguna parte de su vida terminó por rendirle cuentas, y recientemente, presentó dificultades en su salud que lo llevaron hasta un consultorio médico para ser atendido y sometido a algunos estudios.

La confesión la realizó por medio de su cuenta de Instagram, a través de una transmisión en vivo, en donde señaló que compartía esta información con todos sus seguidores sin la intensión de generar lástima y obtener más fama.

"Yo nunca fui un hombre de lograr lo que tengo en mi carrera musical por causar pesar, ni por contar ni toda la historia, ni por qué me fui en mi casa siendo un niño, ni por qué sufrí, nada, me parece lo más bobo uno como artista utilizar esa clase de artimañas’", comentó el intérprete de ‘Borracho te llamo’.

El artista, mejor conocido en la industria musical como 'el rey del chupe', afirmó que ahora deberá emprender un juicioso tratamiento médico para atender su glándula de la tiroides.

"...Ya tengo 40 años, a raíz de qué quizá me puse a tomar otro tipo de licor, yo nunca tomaba aguardiente, de pronto fue eso, en estos momentos yo estoy en un tratamiento porque se me ha disparado la glándula tiroides, me tengo que cuidar, tengo alterada el tema del azúcar…", dijo.

Anunció que en adelante no seguirá recibiendo licor en sus presentaciones y les pidió a sus seguidores no ofrecerle alcohol.