“Su problema, yo hablo así”: encontronazo entre Viña Machado y Liss Pereira

Un nuevo episodio de ‘Masterchef Celebrity’ se apoderó de las tendencias en redes sociales, esta vez por la pelea verbal que tuvieron la actriz Viña Machado y la comediante Lis Pereira.

En las imágenes se siente la tensión que se vivió entre ambas mujeres por la forma en que se expresa Liss, pues Viña se sintió agredida por su manera de hablar.

“Es que usted me habla así y siento que me está paleando”, le dijo Viña a Liss mientras discutían si pelaban unas papas o no.

“¡Ay no! El problema es suyo, no mío yo hablo así desde chiquita”, le respondió la comediante ante la atenta mirada de Diego Camargo, quien pidió calma.

Posteriormente, ambas mujeres dieron su punto de vista de la situación tras debatir cómo preparar una changua, pues Viña decía que se debe echar el huevo y que este se concine solo, mientras que Liss aseguró que se hace aparte.

“Yo aquí no puedo ser como soy porque les molesta”, agregó Liss.