“Quieren desarmar al ciudadano para que lo maten”: Cabal sobre situación en Cali

La capital del Valle del Cauca vivió difíciles momentos el 8 y 9 de mayo cuando se produjeron enfrentamientos entre civiles armados e integrantes de la minga indígena que intentaban ingresar a Cali.

En redes sociales quedó evidenciado como personas con fusiles y pistolas disparaban contra la minga, pero también se registró los actos vandálicos de algunos indígenas contra vehículos.

Ante esta situación, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal estuvo en diálogo con W Radio para hablar sobre estos enfrentamientos y defendió a quienes salieron con sus armas para evitar el “secuestro” de la ciudad.

“No entiendo por qué tienen la tendencia de distorsionar una realidad que vimos la mayoría y que vivieron los caleños. Esto no fue cualquier paro porque para usted sitiar la tercera ciudad más grande de Colombia necesita demasiado dinero”, dijo.

“Por eso desabastecieron la ciudad, para que hubiera más hambre de la que hay hoy y para el encarecimiento de los productos generara más rabia social”, añadió.

Asimismo, Cabal denunció que ella vio a ciudadanos de la minga armados y disparando contra la población.

“Usted no puede utilizar una universidad pública, con recursos públicos para meter vándalos y una minga que sí cometió actos criminales porque yo sí los vi en camionetas, armada y disparando”, mencionó.

De igual forma, defendió la legalización el porte de armas en Colombia para que, según ella, la gente pueda defenderse.

“Ahora, ¿si la gente no tiene derecho a defenderse? (…). Quieren desarmar al ciudadano para que lo maten. Yo sí estoy de acuerdo con el porte legal de armas”, aseguró.

Finalmente, afirmó que “los países más seguros del mundo tienen porte legal de armas”.

“¿Van a meterse a mi casa y no me puedo defender?, ¿van a violar a una niña o a mi hija y me toca dialogar? No sé en qué país viven ustedes, pero así no les guste lo países más seguros del mundo tienen porte legal de armas”, señaló.