Rafa Pérez presenta el DVD ”Homenaje a los compositores”

Gustavo Gutiérrez, Rafa Pérez, Aurelio Núñez, Deimer Marín y el acordeonero Juan Carlos Padilla estuvieron en el programa de Vicky Dávila hablando sobre su carrera musical y el nuevo tour que se encuentran haciendo para promocionar el DVD ‘Homenaje a los compositores’.

Frente a esto, Rafa Pérez expresó que: “estamos haciendo el Tour por Colombia Rafa Pérez y los compositores cantan vallenato. Estamos inundando el mundo de vallenato. Hicimos un recorrido por las canciones más importantes del vallenato y queremos mostrarle a los colombianos lo que hemos venido haciendo.”

El compositor Aurelio Núñez agregó que “estamos haciendo una fuerza especial por el carácter evolutivo que tiene Rafa Pérez y el cómo se le lleva nuestras letras a la juventud.”

Sobre de dónde sale la inspiración de sus canciones Gustavo expresó que: “en mi casa a mis papás les gustaba mucho la poesía y los instrumentos como el violín y el piano. Desde ahí empezó todo.”

Por otro lado, Aurelio contó que empezó en el mundo musical siendo percusionista y a componer desde sus 10 años: “mi mamá me daba a sus borrachitos para ir a tocar. Yo aprendí bohemiamente la forma de hacer versos. Yo era el cantante de los borrachos.”

Por su parte, Deimer Marín es médico de profesión debido a que su padre le insistió para que así fuera, según él: “yo no quería ser médico, yo quería ser periodista, pero mi papá quería que yo me dedicara a la medicina. Me fui para Barranquilla y me gradué para demostrarle a mi papá que sí era capaz de graduarme de eso.

Para finalizar, el cantante Rafa Pérez comentó que el tour empezará el día 31 de agosto en Cúcuta, el 28 de septiembre estarán en Barranquilla, el 02 de noviembre se presentarán en Bucaramanga y se está programando la fecha para la ciudad de Bogotá.