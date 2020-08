Robert Pattinson intentó engañar a Christopher Nolan con prueba para 'The Batman'

Una de las cosas más difíciles para un actor que acepta un papel en una película de superhéroes, dejando a un lado el entrenamiento físico y la preparación, es ocultar su nuevo rol hasta que el estudio hace un anuncio oficial. En el caso de The Batman y Robert Pattinson, esto incluía al director Christopher Nolan. Y guardar el secreto no fue nada fácil para el actor.

Pattinson será el próximo Batman tras la trilogía de El Caballero Oscuro de Nolan con Christian Bale, y las dos películas del Universo DC con Ben Affleck. Pero también es el protagonista de Tenet, el nuevo filme del cineasta británico. Teniendo todos estos factores en cuenta, mantener el secreto de la cinta de Matt Reeves fue muy complicado. Así lo explica el propio Pattinson.

Durante el rodaje de Tenet, el actor tuvo que ausentarse unos días para hacer la prueba de pantalla de The Batman. Y aunque se inventó una excusa sólida, no logró engañar a Nolan. "Es gracioso porque Chris es muy reservado con todo lo que tiene que ver con sus películas", explicó Pattinson en una entrevista con The Irish Times.

"Y yo además tuve que ser muy reservado con las cosas de The Batman", continúa. "Así que tuve que mentirle para hacer la prueba de pantalla. Le dije que tenía una emergencia familiar. Y tan pronto como dije "es una emergencia familiar" me dijo "estás haciendo la audición para The Batman, ¿verdad?", recordó divertido.

Desde luego, en el arte de ocultar secretos, Nolan es un experto. Valga como ejemplo su última película, Tenet, de la cual se sabe muy poco del argumento y ni siquiera Michael sabe realmente de qué va. Los comentarios de Pattinson no son sorprendentes, ya que demuestra una vez más que el alumno difícilmente puede superar al maestro.