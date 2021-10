Sara Uribe aclaró si está saliendo con el futbolista español Édgar Méndez

La modelo y presentadora Sara Uribe se sinceró en sus redes para hablar de su situación sentimental. A través de sus historias de Instagram se refirió específicamente sobre Édgar Méndez, quien es futbolista del Deportivo Alavés de la Primera División de España.

Los rumores crecieron porque en el pasado, el deportista le envió unas rosas a la colombiana y ella no dudó en responder. Incluso en redes se envían constantes indirectas.

Una de las más recientes fue cuando Méndez compartió un video entrenando en un gimnasio. “Con toda, campeón”, escribió Sara Uribe en los comentarios y miles de internautas no dudaron en especular que se trataría de un coqueteo.

Aunque ninguno de los dos ha aclarado si están involucrados en una relación sentimental, la colombiana decidió poner un alto a las especulaciones. Por eso se refirió sobre su situación y lo que piensa de Édgar Méndez.

“Yo no tengo novio, no tengo novio y no tengo novio, así de sencillo. A propósito, me preguntan demasiado por el español. ¡Ay pero eso es un bombón! Es muy bonito, como para invitarlo a comer empanada y pastel de pollo todos los días, yo sí le gastaría”, dijo Sara Uribe con su particular estilo.

A pesar de las aclaraciones, los internautas no dejan de pensar que podría existir algo más que una amistad entre ambos famosos por sus constantes indirectas en redes.