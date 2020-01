Se conoce inédita foto de la última grabación de ‘Friends’

Los integrantes de ‘Friends’ se reunieron por última vez en enero de 2004 para rodar el que serie el último capítulo de la reconocida serie.

Hace poco Courteney, quien interpretaba a Monica, compartió una foto inédita de su ultimo día de grabación. En la instantánea se puede ver a todo el elenco de ‘Friends’ disfrutando de una cena, que llegó a ser la última en el set de grabación.

En el post deja claro que fue tomada el 23 de enero de 2004, grabando 'The Last One', nombre del episodio final de ‘Friends’ y se puede notar la buena relación que tenían todos los actores.

Años después de dar por terminada la serie, los integrantes siguen con muy buenas relaciones, aún así se reúnen y lo evidencian en sus redes sociales, tal es el caso de Courteney, Lisa y Jennifer.