Se conocen los primeros ganadores de los Premios Grammy

La ceremonia de la 62ª entrega de los premios se llevará a cabo en el Staples Center de Los Ángeles y ya se conocen los primeros reconocimientos a lo mejor de la música del 2019 entregados en Microsoft Theater.

Mejor recopilación de banda sonora para medios visuales

A Star Is Born - Lady Gaga & Bradley Cooper

Mejor álbum alternativo

El Mal Querer – Rosalía

Mejor álbum latino pop

#Eldisco - Alejandro Sanz

Mejor álbum country

While I'm Livin' - Tanya Tucker

Mejor álbum latino de Jazz

Antidote - Chick Corea & The Spanish Heart Band

Mejor grabación de baile

Got To Keep On - The Chemical Brothers

Mejor álbum narrado

Becoming - Michelle Obama

Mejor película musical

Homecoming – Beyoncé

Mejor video musical

Old Town Road (Official Movie) - Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

Estos son algunos de los ganadores en la previa de la ceremonia. En pocas horas se espera conocer canción del año, mejor álbum y demás ganadores en las diferentes categorías.

Le sugerimos: Michelle Obama gana Grammy al mejor álbum narrado