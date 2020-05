Se cumplen 34 años de ‘Ready for Romance’, el exitoso álbum de Modern Talking

El cantante, productor y compositor alemán, Thomas Anders, famoso por haber sido la voz de del dúo Modern Talking habló de los 34 años del álbum ‘Ready for Romance’, “ese fue el segundo trabajo de estudio, hasta donde recuerdo. No esperamos el éxito del disco y mucho menos de la canción. Llegamos a tener reconocimiento a nivel mundial, fue algo fuera de este mundo”.

Además, la canción ‘You’re My Heart, You’re My Soul’ hoy en día suena en todas partes, Thomas compartió cómo nació este clásico, “este sencillo lo lanzamos después del disco, pero no esperamos que esto pasara. Este es un tipo de música muy distinto a lo que había en ese entonces. En los 80 no esperamos ese éxito porque el sencillo lo lanzamos en octubre y nadie quería comprarlo. Con el paso de los meses la gente lo conoció”.

Le puede interesar: Cabas lanza su nueva canción "Amor y Traición"

Luego de que Modern Talking se disolvió, el alemán comenzó una carrera en solitario e intentó en hacer algo distinto al sonido que dúo porque hizo muchos discos con ellos durante los 3 años que estuvieron juntos. “Sabía que había algo más con mi voz, entonces quería intentar algo distinto. Cuando uno es honesto intenta trabajar en su arte y en su voz, por eso comencé con música pop con un poco de jazz”.

Para finalizar, Thomas se refirió a la posibilidad de un reencuentro de Modern Talking en el futuro, “no creo que nos volvamos a reunir. Ya tenemos nuestras vidas propias, nuestras carreras. Yo voy por el mundo con mi música y canciones de Modern Talking”.

Lea en La W: ‘Como la luna llena vas’, la más reciente canción de Alberto Plaza