“Sentía que me iba”: Felipe Arias relató sus sensaciones al sufrir un infarto

Felipe Arias, reconocido periodista de RCN, en diálogo con la revista Vea, relató su experiencia luego de sufrir de un infarto que lo mantuvo varios días hospitalizado.

En sus palabras, el hombre aseguró que sintió angustia y dolor al pensar que quizás no sobreviviría e incluso mencionó saber que estuvo en sala de reanimación.

“Cuando tuve el infarto empecé a ver una pared, una especie de túnel donde sentía que me iba”, relató.

“La angustia de sentir que me iba, el temor de que no me salvara era tan fuerte, era una situación angustiante, dolorosa (…). Es difícil, un frío tenaz, una oscuridad que por momentos me iba y venía”, añadió.

En sus mas recientes publicaciones en redes sociales, Arias se ha mostrado agradecido por estar con su familia y poder disfrutar el día a día.

“Estoy disfrutando cada instante, cada día, cada amanecer, el sol, la lluvia, la caída de una hoja”, escribió en una de sus publicaciones.