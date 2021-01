Shannon De Lima celebró sus 32 años con foto en bikini y James no pudo evitar comentar

La reconocida modelo Shannon De Lima celebró sus 32 años con una fotografía en bikini que levantó suspiros entre sus fans.

“Happy Birthday to me. Gracias por sus mensajes tan hermosos y todo el amor, ¡A celebrar la vida y cada día que Dios me regala!”, escribió en su publicación.

No obstante, lo que llamó la atención fue el comentario del futbolista colombiano James Rodríguez, quien con un ‘corazón’ le deseó felicidades a su pareja.

Por otro lado, los comentarios de los seguidores de De Lima fueron en el mismo sentido: elogiaron el cuerpazo de la modelo y le desearon un feliz cumpleaños.

“Feliz cumpleaños, te deseo lo mejor (…). Bellísima, que Dios te de salud y amor (…). Qué cuerpazo te mandas, hermosa”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.