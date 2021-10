“Sí, tengo dismorfia corporal”: Megan Fox anunció tener inseguridades corporales

Megan Denise Fox, actriz y modelo estadounidense, es conocida en la farándula mundial como una de las figuras más perfectas y sensuales en el mundo de las celebridades. Sin embargo, para ella, no es tan cierta esta imagen, pues aseguro no estar del todo contenta con su imagen.

La estrella de Transformers admitió que lucha constantemente con su imagen corporal a pesar de ser conocida en el mundo como un símbolo sexual.

“Sí, tengo dismorfia corporal. Tengo muchas inseguridades profundas”, reveló la actriz de 35 años en una entrevista para British GQ Style .

“Podemos mirar a alguien y pensar, 'Esa persona es tan hermosa. Su vida debe ser muy fácil'. Lo más probable es que no se sientan así consigo mismos ”, explicó.

No obstante, la sincera confesión de Fox no fue la única vez que bajó la guardia durante la entrevista con su novio, ya que la pareja se hizo tatuajes a juego durante la revista. La actriz y el músico se escribieron en el cuerpo, 'el cuento de hadas más oscuro', que dijo Fox 'alude a uno de los primeros mensajes de texto que nos enviamos'. Machine Gun Kelly se tatuó previamente las iniciales de su novia, mientras que Fox tiene su apodo en su cuerpo.

Fox y Kelly se conocieron durante el rodaje de la película de Randall Emmett Midnight in the Switchgrass después de su separación de su esposo Brian Austin Green luego de casi una década de matrimonio. Ella habló sobre encontrar el amor nuevamente con la cantante de Papercuts , y reveló a la publicación: 'Esto es lo que mi corazón estaba buscando'.

“Famosamente, soy una persona inusual. Y había enterrado mucho de eso porque no tenía un lugar para vivir ”, agregó. “Reconozco mucho de mí misma en él, y viceversa, y esa parte de mí encerrada que había guardado”. “Siempre sentí que faltaba esa cosa, a la que me había rendido, que siempre estás buscando. Pero luego conoces a la persona que completa eso para ti y piensas, 'Oh, esto es lo que mi corazón estaba buscando. Eso es lo que fue ese faro todo este tiempo'”.