Siempre he sabido que ella me tiene roña: Ariadna Gutiérrez sobre Paulina Vega

La exreina de Colombia Ariadna Gutiérrez habló en el podcast ‘Porque Ajá’ de Dany Di Giacomo y Mariela Irala sobre su presunta mala relación con la también exseñorita Colombia Paulina Vega.

“Nunca he querido tocar ese tema porque creo que cuando uno le da energía a algo le da mucha importancia. A mí me tiene sin cuidado. Yo me llevo bien con todo el mundo, pero siempre he sabido que ella me tiene roña, no sé qué hay detrás de eso”, afirmó.

“Ella nunca ha gustado de mí, incluso, antes de que ella estuviera en Miss Universo y yo era señorita Sucre, era super bien conmigo”, añadió.

Además, contó por qué cree que Vega cambió con ella pues, aunque no eran amigas, no tenía una mala relación.

“Uno o dos días antes de irse para allá, ella no sabe maquillarse, y Raimundo Angulo le decía que fuera donde ‘Ari’ para que le enseñara. Entonces fue a mi casa, todo muy bien y de un momento a otro cambió conmigo”, expresó.