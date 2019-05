Siempre me levanto con la mejor actitud y con la mejor sonrisa: Alexis Viera

Netflix estrenará un documental sobre Alexis Viera: “Una historia de superación”, que cuenta todo lo que vivió el exfutbolista uruguayo cuando estuvo cerca de perder la vida. “Hoy tengo la posibilidad de valorar muchas cosas de la vida que antes no valoraba, hay un nuevo renacer y una nueva oportunidad”, expresó.

“No me afecta recordar cómo sucedieron los hechos porque yo aprendí a liberar eso de mi corazón”, aseguró.

Alexis se siente muy agradecido de que la historia esté en 290 países y de que lo hayan llamado diferentes personas para felicitarlo, “me alegra porque puedo inspirar a mucha gente. Siempre me levanto con la mejor actitud y con la mejor sonrisa”.

“Yo no me podía mover de la cama, era una persona que pensaba pero no podía hacer nada, no tenía fuerza en mi tronco. Trabajé muy duro para ser independiente sea como sea”. Relató.

El exfutbolista ahora tiene una escuela de fútbol donde forma jóvenes para sacar su mayor potencial. Además, busca incentivar a los niños a través de los valores.

El documental se encontrará en la plataforma de Netflix a partir del 1 de junio.