Siguen de capa caída: Los divertidos memes tras empate del Real Madrid en Champions

El Real Madrid empató este martes 2-2 con el Borussia Mönchengladbach en el último minuto de juego y así consiguió su primer punto en la Champions League.

Sin embargo, este resultado dejó a los dirigidos por el francés Zinedine Zidane en la última posición del Grupo B, pues el Shakhtar se ubica en el primer puesto con 4 unidades, seguido del Mönchengladbach e Inter, ambos con dos unidades.

Cabe resaltar que el Real Madrid venía de ganarle el clásico al Barcelona en el Camp Nou 1-3, partido que hacía solar a los madridistas con un mejor desempeño de su equipo en Europa.

Ante el mal rendimiento del equipo blanco, los usuarios de las redes sociales no dejaron pasar la oportunidad para hacer graciosos memes del nuevo fiasco en Champions League.

Vea a continuación los mejores memes que dejó el empate entre Mönchengladbach y Madrid:

Real Madrid down 2-0 to Gladbach



Real in La Liga vs. Real in the UCL this season pic.twitter.com/J0KMWrSA7b