“Soy feliz aunque pueda irme presa 21 años”: Aida Merlano por juicio en su contra

La influenciadora Aida Victoria Merlano afronta desde hace varios años un proceso en su contra por la fuga de su madre, excongresista de la República, de la cárcel El Buen Pastor.

“Yo todos los días me levanto sabiendo que tengo un proceso abierto en el que, de ser declarada culpable, me van a meter presa 21 años. No es una exageración, es lo que se pide. Se me está acusando de ayudar a mi mamá de fugarse de la cárcel”, relató.

“Mi proceso abrió hace dos años y ya estuve presa. Tuvo que salir una jueza a regañar a la Fiscalía porque la forma en que me capturaron fue violenta y realmente yo no tenía que llevar el proceso en la cárcel, sino en libertad”, agregó.

En contexto: Inicia juicio contra Aida Merlano por fuga de su madre

Asimismo, Merlano realizó una reflexión para todos sus seguidores que tenía como fin invitarlos a ser feliz en el ahora y no en el futuro.

“A pesar de levantarme todos los días sabiendo que puedo irme presa 21 años, soy feliz. Tengo la plena convicción de que la felicidad es una decisión que uno toma todos los días”, dijo.

“Uno a veces pasa gran parte de la vida pensando en un futuro que aún no llega (…). No quiero vivir mi vida en ‘hubiese’. Todo el mundo espera llegar a los 40 para pensar en lo que no hizo a los 20”, añadió.