"Sufrí de abuso emocional" la impactante confesión de Selena Gómez sobre Justin Bieber

Durante una entrevista con Weekend Edition Sunday de NPR, la cantante Selena Gómez habló en una entrevista sobre su nuevo álbum "Rare" y la relación que tuvo con el canadiense, Justin Bieber, durante ocho años.

Gómez se refirió a su sencillo "Lose you to love me" y afirmó que "tiene un significado diferente para mí ahora que cuando lo escribí. Sentí que no obtuve un cierre respetuoso, y lo había aceptado, pero sé que necesitaba una forma de decir algunas cosas que desearía haber dicho".

Además, sobre su relación con Justin mencionó que tuvo que experimentar abusos emocionales, "es peligroso permanecer en una mentalidad de víctima. Y no estoy siendo irrespetuosa, siento que fui víctima de ciertos abusos".

Bieber comenzó una relación cuatro meses después de terminar con Selena con Hailey Baldwin y se casó con ella en el 2018.