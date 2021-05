Tatiana Dankova, la rusa del Mundial 2018, mostró heridas luego de ser atropellada

El Mundial de Rusia 2018 fue uno de los eventos deportivos más agridulces para los colombianos porque marcó el fin de la era de José Néstor Pékerman al mando de la Tricolor luego de seis años. Además, la derrota ante Inglaterra por cobros desde el punto penal terminó con la ilusión mundialista tanto de los jugadores como de la sociedad.

Para ese evento deportivo, Tatiana Dankova, influencer rusa, se volvió famosa por hacer contenidos como reportajes en español para los colombianos.

Y es que Dankova compartió a través de sus historias de Instagram los momentos que vivió después de que un vehículo la atropellara, dejándole morados y heridas en su cuerpo.

“El señor que me atropelló en la mañana a preguntarme cómo me siento, que si me podía ayudar con algo, que ayer se lo llevó la Policía para revisarlo de drogas y alcohol. Estaba cruzando y el primer carro me dio paso, el segundo no”, narró.

Estando en el hospital había mostrado que ya le habían cocido una herida en su cabeza, mostrando la gravedad de sus lesiones.