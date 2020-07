Tini Stoessel defiende a Danna Paola y a Sebastián Yatra

Desde que Tini Stoessel y Sebastián Yatra confirmaron su ruptura a través de sus respectivas redes sociales, no han parado de circular rumores acerca de la existencia de una tercera persona que habría precipitado el final de su relación y que no habría sido otra que la mexicana Danna Paola.

Las interacciones en Instagram de Sebastián y la actriz de la serie 'Élite' no han hecho más que avivar esas especulaciones, a pesar de que se enmarcan en la promoción del sencillo que han grabado juntos durante el confinamiento. Las habladurías han llegado a tal punto que la propia Danna salió recientemente al ruedo para desmentirlas -sin éxito-, afirmando que ella no tiene pelos en la lengua y que, si existiera algo entre ellos dos, no lo ocultaría.

Ahora Tini ha querido echarles una mano aprovechando su última entrevista a la revista Gente para aclarar los motivos por los que su historia de amor con Sebastián no funcionó.

"La cuarentena nos atrapó, a él en Colombia y a mí aquí [en Argentina]. Y la distancia jamás ayuda, había necesidad de charlar personalmente. Nos hubiese encantado que así fuera, pero no tuvimos la oportunidad. Consideramos que lo más sano en ese caso era cortar. Y entender que, tal vez, ese era tiempo para aferrarnos a nuestras familias. Y vivir el cierre de ese modo", ha afirmado la estrella argentina.

Por si estas declaraciones no eran suficiente para desmentir de una vez por todas que su exnovio le fuera infiel, Tini ha añadido que su separación fue un proceso que se desarrolló en la más estricta intimidad, fruto de una larga reflexión, y en el que jamás intervino nadie que no fueran ellos mismos.

"Fue una historia increíble, que compartimos muy pasionalmente. Quizá no fue mucho tiempo, pero fue intenso. Vivimos juntos cosas muy zarpadas: logros profesionales y personales... y me quedo con todo eso tan hermoso", ha concluido.