“Todo el mundo me dijo bruta”: Sara Uribe recordó su momento más incómodo en TV

La modelo y presentadora colombiana Sara Uribe, quien fue pareja del exfutbolista Fredy Guarín, compartió un divertido momento con sus seguidores de Instagram respondiendo a todas las inquietudes que ellos tuvieran.

Una de las preguntas que más risas desató fue “confiésanos un momento incómodo en TV”, pues la mujer no se guardó nada en su relato.

“Un día yo estaba con Riaño, yo era muy peladita. Me preguntaron que a mí qué me gustaba y dije que la política. Cuando llegué, ese estudio estaba lleno de gente, ‘más bruta para dónde’”, comentó.

“Me senté y Riaño me dice: ‘a vos te encanta la política’. De los nervios, a mí se me olvidó todo, casi me orino. Me preguntaron cuál era el vicepresidente del momento. Yo hice parar el programa, me acordaba de su físico, pero no me llegaba el nombre a la cabeza, las extensiones ese día me estaba pesando mucho. Creo que todo el mundo ese día me dijo bruta”, agregó.

La anécdota de Sara Uribe fue recibida con humor por gran parte de sus fans en redes sociales, quienes rescataron la sinceridad de la modelo.

“Al menos es consciente (…). Se nota que no sabe de política (…). Un chiste como para evadir”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.