Así será el pico y placa en Bogotá el 23, 24, 25 y 26 de diciembre: Carros con restricción

La temporada de fin de año en la capital colombiana trae consigo un cambio en las dinámicas habituales del tráfico de carros.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, bajo el liderazgo de Carlos Fernando Galán, ha establecido un cronograma específico para el funcionamiento del pico y placa durante la semana de Navidad. Esta decisión busca equilibrar la movilidad interna con las necesidades de quienes viajan por carretera durante estas fechas clave.

Cronograma de restricciones

Para los días previos y durante la festividad, el calendario de movilidad operará de la siguiente manera para vehículos particulares, manteniendo el horario habitual de 6:00 a. m. a 9:00 p. m:

Martes 23 de diciembre: Pueden circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, los vehículos con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 tienen restricción.

Pueden circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, los vehículos con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 tienen restricción. Miércoles 24 de diciembre: Pueden circular las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Los vehículos con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 tienen restricción.

Pueden circular las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Los vehículos con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 tienen restricción. Jueves 25 de diciembre: Al ser un día festivo, no aplica la medida de pico y placa en la ciudad.

Al ser un día festivo, no aplica la medida de pico y placa en la ciudad. Viernes 26 de diciembre: Por disposición especial de la Administración Distrital, se levanta la medida de pico y placa para todo tipo de vehículos particulares.

La excepción del viernes 26 de diciembre es una de las noticias más relevantes para los conductores. Según explicó el alcalde Galán, la determinación de suspender la restricción tanto ese día como el próximo 2 de enero responde a la necesidad de garantizar que las familias puedan movilizarse sin contratiempos durante los dos fines de semana más importantes de la temporada.

Esta medida forma parte del Plan Navidad, una estrategia integral que involucra a la Secretaría Distrital de Movilidad y a la Policía de Tránsito. Además de facilitar el flujo vehicular, las autoridades han intensificado los controles en vía para prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol y combatir el mal parqueo en zonas comerciales y barriales.

A pesar de las facilidades en el pico y placa, los conductores y usuarios del transporte público deben estar atentos a las obras de infraestructura. A partir del 23 de diciembre, se efectuará el cierre del acceso norte y del paso peatonal de la estación temporal de la Calle 57. Este cierre es necesario para avanzar en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, lo que podría generar variaciones en los tiempos de desplazamiento sobre la Avenida Caracas.

Se recomienda a los ciudadanos utilizar únicamente los canales oficiales para trámites como el Pico y Placa Solidario, advirtiendo sobre la existencia de sitios web fraudulentos. El único portal autorizado es el de la Secretaría de Movilidad, donde los pagos se realizan exclusivamente a través de la plataforma PSE.

Bogotá se prepara para vivir una Navidad con una movilidad más flexible, invitando a los ciudadanos a planificar sus viajes con antelación y a respetar las normas de tránsito para asegurar un cierre de año seguro para todos.

Escuche W Radio en vivo: