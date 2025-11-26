Alcaldía de Bogotá abrió 100 vacantes para operadores y conductores de buses SITP: así puede aplicar

Todas las ciudades de los países en el mundo, o por lo menos la mayoría, cuentan dentro de su infraestructura con un sistema de transporte público que le permite a sus habitantes movilizarse a lo largo y ancho del territorio.

Lea también: Pico y placa noviembre 2025: así funcionará la medida del 24 al 28 de este mes

Bogotá, en ese sentido, no es la excepción. En la capital de Colombia se cuenta con dos: el TransMilenio y el SITP (Sistema Integrado de Transporte Público).

¿Qué es el SITP?

El SITP es “un sistema organizado e integrado de buses de servicio público (Urbano, Especial, Complementario, Troncal y Alimentador) que buscan el cubrimiento efectivo del transporte en Bogotá”.

En esa línea, la empresa por medio de consorcios ofrecen trabajo a conductores para que piloteen los buses del sistema.

Así, la Alcaldía de Bogotá, por medio de su página web, abrió 100 vacantes para conductores y operadores de buses del SITP.

Según mencionan, dentro de la oferta hay vacantes sin experiencia previa en conducción de vehículos pesados.

Sobre la movilidad en Bogotá: Llegan 141 nuevos agentes civiles en moto para gestionar el tráfico en Bogotá

Por eso, en W Radio le contamos todos los detalles que usted necesita saber si desea aplicar a alguna de las vacantes que están ofertadas.

¿Cuáles son los cargos disponibles?

Conductor u operador Patio Zonal.

Conductora u operadora Bus Zonal.

Detalles de la vacante: tipo de contrato, etc

Contrato: Término indefinido.

Término indefinido. Requisito: Estar libre de comparendos o tener acuerdo de pago con la primera cuota paga.

Estar libre de comparendos o tener acuerdo de pago con la primera cuota paga. Tener licencia de conducción C2 o C3.

Hay vacantes sin experiencia previa en conducción de vehículos pesados.

Las vacantes están a cargo del consorcio Express SAS.

¿Cómo postularse a las vacantes?

Para los interesados, pueden postularse de manera virtual enviando su hoja de vida al siguiente correo electrónico: profesional.jseleccion@consorcioexpress.co

Lea más: ¿Cómo registrar su vehículo en Bogotá para evitar pico y placa de los sábados? Paso a paso

Recuerde que para hacerlo tiene plazo hasta el próximo sábado, 29 de noviembre.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Cabe recordar que las vacantes son impulsadas por la estrategia Talento Capital de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Escuche W Radio en vivo: