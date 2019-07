Tres formas de prevenir la caída del cabello en época de vacaciones

El sol, el cloro, los cambios de clima y otros elementos pueden llegar afectar la caída del cabello, por lo que es clave que aun en época de vacaciones y feriados no se dejen de lado las recomendaciones para tratar el cabello.

Para evitar que sufra en temporada de vacaciones, Cristina Sanoja, dermatóloga y directora de Investigación Médica de Kaloni en Colombia, dejó tres recomendaciones para prevenir la caída del cabello, mantenerlo fuerte y alejarlo de todo problema:

Desintoxicación: Aunque los factores externos afectan el cabello, es recomendable hacer un tratamiento detox para prevenir y evitar el daño provocado por el cloro y el sol. Para esto, recomendamos utilizar productos de alta gama que fortalezcan el cabello. También se puede realizar masajes relajantes con las yemas de los dedos ayudará a activar la circulación para devolver la hidratación, elasticidad y resistencia del pelo.

Cuidado: Las puntas abiertas son un problema derivado de altas exposiciones al sol. El “efecto cremallera”, como es conocido, puede generar un problema mucho mayor, por lo que es recomendable despuntar el cabello antes y después de las vacaciones. Así, no solo ayudará a reparar el daño, sino a que crezca más sano.

Lo mejor es aprovechar la temporada y dejar descansar el cabello de las planchas o secadores y utilizar termoprotectores capilares con nutrientes y vitaminas que ayuden a reparar el daño.

Mantenimiento: Lo más importante es continuar con rutinas capilares durante el año y no sólo por temporadas cortas, para que al momento de un buen viaje, el cabello no sufra los excesos. El aceite de jazmín, por ejemplo, hidrata la piel y el cuero cabelludo, aumentando su elasticidad, fortaleciendo la raíz y reduciendo el quiebre y caída del mismo. Aplicar este tipo de esencias naturales contribuye a la salud capilar. El Jazmín, que además funciona equilibrando la microbiota (bacterias no perjudiciales), se convierte en un elemento para tratar problemas del cuero cabelludo delicado o descamado. Sin embargo, es importante consultar un especialista en el tema para evitar reacciones o alergias, pues cada persona tiene una salud capilar diferente.

Por otro lado, es importante usar de manera cotidiana protectores solares para la piel y el cuero cabelludo. Debido a las altas exposiciones al sol los termoprotectores reducen el daño del cabello. Igualmente, es recomendable utilizar gorros, sombreros, o sombrillas para evitar la exposición directa, sobretodo, en horas donde la radiación ultravioleta es más intensa, es decir entre las 10:00 de la mañana y las 04:00 de la tarde.