Un entrenador entre más claro se gana el respeto de los jugadores: Martínez sobre Pékerman

El deportista de 34 años aclaró en La Hora del Regreso que después de una fuerte lesión en su tobillo, más de cinco años de tratamiento, y el constante consejo del cuerpo médico para evitar un trauma mayor, dio un paso al costado de la cancha y perseguir su sueño de cantarle a Dios.

Sobre Pékerman, aseguró que el entrenador argentino tuvo grandes figuras en la selección como Falcao, Adrián Ramos, Teófilo Gutiérrez, Luis Muriel, Carlos Bacca y él mismo, que estaban en su mejor momento y el estratega no supo aprovechar. "Un entrenador entre más claro sea se gana el respeto de los jugadores con mayor facildiad. Al tú hace aparecer algo y al final hacer todo lo contrario", aseguró.

Cuestionado sobre la mediática pelea en el combinado colombiano entre James Rodríguez y jefferson Lerma dijo que: "No sé qué fue lo que pasó. Me enteré después que se acabó el partido. Esas son calenturas del juego, son cosas que se quedan ahí. La noticias que salió fue desproporcionada. Es el resultado de los jugadores que se preocupan por la Selección, de no ser así, no se presentarían este tipo de peleas. Los periodistas debieron averiguar más sobre lo que pasó".

Por otra parte, sobre sus expectativas sobre Reinaldo Rueda aseguró que el técnico ha sido aplaudido por su papel en el otros países y que "el anhelo es que el esquema y el plan que él tiene salga bien. Como colombianos también debemos darle confianza a los de casa, porque a veces somos muy duros".

El pasado 11 de enero, el exfutbolista Jackson Martínez lanzó el video musical de su nuevo canción titulada ‘Porque solo tú’.