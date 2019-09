¿Un trío? Las fuertes revelaciones de Demi Moore sobre fantasías sexuales de Aston Kutcher

La actriz, Demi Moore, publicó hace poco su nuevo libro 'Inside Out' en el que hace fuertes revelaciones de muchos aspectos de vida personal.

En la promoción de este nuevo lanzamiento, la actriz ha dado detalles de algunas de las cosas que ha escrito en el libro, por ejemplo, en el programa 'Good Morning America' de la ABC News, confesó que a sus 15 años fue violada por un hombre, cuyo consentimiento fue dado por su madre quien logró 500 dólares a cambio.

En el libro, Moore se refiere a una de las mayores fantasías de su esposo, “Accedí a hacer un trío en dos ocasiones, lo que lejos de ser positivo para la pareja fue el inicio del fin de la relación. Fue un error y la excusa perfecta que utilizó [él] para mantener relaciones sexuales con otras mujeres”.

Sin embargo, aprovechó una entrevista en el programa 'The Ellen Show' para aclarar que "no creo que deba de interpretarse como que él me obligó a participar en tríos. Una vez más, hay que tener en cuenta que se trata de mi perspectiva de lo ocurrido. Creo que él simplemente compartió una fantasía suya y fue mi empeño por complacer a los demás e intentar ser lo que creía que se esperaba de mí".

Por su parte, aunque Moore ha dicho en varias ocasiones que su ex esposo vio lo que ella iba a publicar, el actor compartió un trino en el que decía “para saber la verdad…” y puso un número de Whatsapp.