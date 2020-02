Vea a Melissa Martínez y Jean Carlos Centeno antes de bajar de peso

Melissa Martínez compartió en sus redes sociales un mensaje sobre no juzgar a los demás por su apariencia, “he sido todas en una, conozco los extremos (no me gusta ninguno), pero quería recordarles que nadie tiene derecho a señalar, juzgar o dañar por algo tan elemental como tu apariencia. Eres mucho más”.

Además, expresó que se siente mejor que nunca, entendió lo que significa ser feliz y por eso va más allá de lo físico.

El mensaje fue acompañado con una fotografía en donde Melissa aparece en tres ocasiones mostrando su cuerpo con algunos kilos de más, exhibiendo su abdomen y otra donde se ve delgada.

Por otro lado, Jean Carlos Centeno comparó dos momentos de su vida donde aparece con sobrepeso y otra un poco más actual. Esta vez el cantante bromeó diciendo que no era él, sino su hermano quien lo acompañaba en la instantánea.

“La verdad es que no hay nada mejor en la salud que sentirse bien, lo hice por sobrepeso y me sirvió para modelar la experiencia que dejan los años, aunque no se noten. Viva Dios, viva la ciencia y viva la vida, Dios los bendiga”, dijo al artista.