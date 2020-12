[Video] Así celebraron trabajadores de la salud la llegada de la vacuna contra la COVID-19

Aunque ha sido un año difícil para los trabajadores de la salud, el Boston Medical Center recibió su primer envío de la vacuna contra el coronavirus el lunes, un momento de absoluta felicidad para los profesionales.

Con máscaras, protectores faciales y batas médicas, el personal celebró la entrega bailando en la acera al ritmo de "Good as Hell" de Lizzo, el enérgico y edificante himno que se convirtió en un éxito en los días previos a la pandemia.

Boston Medical Center recibió 1.950 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech el lunes y planea comenzar a administrar inyecciones a los empleados el miércoles. Mil empleados recibirán la vacuna antes de fin de semana, y otros hospitales del área esperan que los envíos lleguen el martes.

El video fue compartido por la periodista Anaridis Rodriguez de CBSN Boston.

