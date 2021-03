Video: Contundente respuesta de Arcángel a Anitta tras polémica crítica a las mujeres

El cantante estadounidense Austin Agustín Santos, mejor conocido como Arcángel, le salió al paso a las críticas que recibió luego de un polémico mensaje en contra de las mujeres que muestran su cuerpo en redes sociales.

“Quieres que te respeten como mujer, pero te pasas enseñando el cu… en redes sociales por likes”, fue parte del mensaje de Arcángel en Instagram.

En su momento, la también cantante Larissa de Macedo Machado, conocida como Anitta, le respondió a Arcángel a través de las redes sociales.

“¿Puedes utilizar culos de mujeres en tus videos y ponerle letras explícitas para obtener vistas, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran sus glúteos en redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida”, fue la respuesta de Anitta.

arcángel has always been trash tbh. https://t.co/Y0meikb3I0 — nutshell (@jeedstraightnas) March 9, 2021

Al ver la fuerte respuesta de Anitta, Arcángel decidió grabar un video para aclarar las cosas con la artista y las mujeres a las que ofendió.

“Voy a dar una pequeña explicación aquí porque he aprendido muchas cosas: uno no puede generalizar, yo no me refería a las mujeres, sino a una historia personal”, fueron parte de las disculpas.

“Nuca está de más pedir disculpas. Se muy bien en dónde estoy parado (…). Anitta yo te amo, te adoro, no hay un mejor fanático de las … tuyas ”, añadió.