[Video] El ritmo de James que ha contagiado a sus compañeros en el Everton

Con la ilusión de un título para el Everton, los seguidores del equipo recordaron la canción 'Spirit of the blues', dedicada al club en la década de los 80.

Pues la emoción es tan grande con los goles de esta temporada que varios jugadores del equipo bailaron al ritmo de la pista, entre ellos James Rodríguez y Yerri Mina.

Podría interesarle: ¡Brutal! James Rodríguez fue determinante en la victoria del Everton ante el West Ham

De hecho, el técnico Carlo Ancelotti prometió que si ganan se aprende la canción.

En redes han celebrado el paso de los colombianos que tiene alegres a los hinchas del Everton.

También podría leer: James llevó calidad al Everton: Phil Kirkbride, periodista especializado en fútbol inglés

🎬 | By popular demand... the 'official' music video to a 35-year-old song that you've suddenly lifted into the charts. #SpiritoftheBlues, indeed!



Our fans. Seriously. 💙😂 pic.twitter.com/iopBq6O9Km