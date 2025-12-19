Red de apuestas ilegales en Caldas y Risaralda financiaba a La Cordillera y Clan del Golfo

Once personas fueron capturadas durante una operación conjunta del Ejército Nacional y la Fiscalía, tras desmantelar una organización delincuencial conocida como “Zeus”, dedicada a manejar apuestas, rifas y chances ilegales en el departamento de Caldas y con presencia también en el municipio de Dosquebradas, Risaralda.

De acuerdo con las autoridades, este grupo estaría generando grandes ganancias ilegales que, al parecer, servían para fortalecer a estructuras criminales como La Cordillera y el Clan del Golfo.

La operación se desarrolló en los municipios de Samaná y La Dorada, Caldas, luego de varios meses de investigación en los que se realizaron seguimientos, escuchas telefónicas y entrevistas que permitieron identificar cómo funcionaba esta red criminal.

El teniente coronel Luis Alfonso Palomino Elejalde, comandante del Batallón de Artillería de Campaña No.°8 San Mateo, se refirió alos detalles de este operativo.

“Así continuamos con la ofensiva militar para desarticular todas las economías ilícitas que sirven como financiadores de los grupos armados organizados y grupos delincuenciales organizados como La Cordillera y el Clan del Golfo.”

Según las investigaciones, la organización recaudaba cientos de millones de pesos a través de apuestas y bonos ilegales que no pagaban impuestos, afectando directamente los recursos que por ley deben destinarse al sector salud.

Durante los operativos fueron capturados 11 presuntos integrantes, entre ellos, dos de sus principales cabecillas, conocidos como alias ‘Fran’ y alias ‘Chepe’, quienes serían los encargados de coordinar las ventas ilegales en el occidente de Caldas y en municipios como Dosquebradas, en Risaralda.

En los allanamientos, las autoridades incautaron armas de fuego, proveedores, munición, granadas, escopetas y armas traumáticas, además de más de 20 teléfonos celulares, cuadernos con registros contables, cerca de 800 mil boletas de rifas y apuestas ilegales, y más de 78 millones de pesos en efectivo.

Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades judiciales, quienes adelantan el proceso por delitos relacionados con delincuencia organizada, enriquecimiento ilegal y porte ilegal de armas.

