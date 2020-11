[Video] Filtran imágenes de una boda judía con más de 7.000 personas sin tapabocas

El portal The Jerusalem Post publicó un video en sus redes sociales en el que se ve a un amplio grupo de personas en una boda judía que, al parecer, fue realizada en Brooklyn, Nueva York.

En las imágenes se aprecia como que los invitados están bastante juntos y sin ningún tipo de protección contra la COVID-19.

Se trataba de la boda del nieto de un reconocido rabino, festejo que debía ser por todo lo grande.

Sin embargo, lo más importante es que al parecer eran miembros de la comunidad jasídica, quienes en gran parte desconfían de las medidas de bioseguridad de la OMS y de las vacunas.

A huge mask-free hassidic wedding with thousands of guests was organized in New York by word-of-mouth alone, without any press or government officials finding out beforehand.



